Tekirdağ'da fabrika deposunda yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü .

Tekirdağ'da fabrika deposunda yangın

Hatip Mahallesi'nde kimyasal maddeler bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de etrafta güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, depo ve yangının sıçradığı bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Dumandan hafif şekilde etkilenen bir kişiye de sağlık ekiplerince müdahale edildi.

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