Tekirdağ'da fabrika deposunda yangın

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasına ait kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın, 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Tekirdağ'da fabrika deposunda yangın

'ın Ergene ilçesi Yulaflı Mahallesi Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasına ait kimyasal maddelerin bulunduğu depoda, saat 10.00 sıralarında çıktı.

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve doğalgaz firması ekibi sevk edildi.

Tekirdağ'da fabrika deposunda yangın - 1

Ekipler, 3 saatlik müdahale ile yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen bir fabrika çalışanı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Depo kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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