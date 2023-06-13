Tekirdağ'da fabrika deposunda yangın

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Yulaflı Mahallesi Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasına ait kimyasal maddelerin bulunduğu depoda, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve doğalgaz firması ekibi sevk edildi.
Ekipler, 3 saatlik müdahale ile yangını söndürdü.
Dumandan etkilenen bir fabrika çalışanı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Depo kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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