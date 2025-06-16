Tekirdağ'da fabrika yangını

Velimeşe Mahallesi'ndeki kimyasal üretim yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangına, çevredeki fabrikaların itfaiye ekiplerinin yanı sıra ilçelerden destek ekipleri de müdahale etti.



Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.



Ergene Kaymakamı Kadir Duman da olay yerine gelerek yangına ilişkin bilgi aldı.

