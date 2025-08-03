Tekirdağ'da fabrikada kazan patladı: 2 ölü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde anestezi gazı üretilen fabrikada meydana gelen kazan patlamasında 2 işçi öldü.

Tekirdağ'da fabrikada kazan patladı: 2 ölü

Ergene ilçesindeki Avrupa Serbest Bölgesi'nde kurulu bulunan anestezi gazı üretilen fabrikada kazanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada 2 kişi yaşamını yitirirken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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