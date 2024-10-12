Tekirdağ'da feci kaza: 1'i profesör 2 doktor öldü
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, doktorların içerisinde bulunduğu elektrikli cip bir duvara çarptı. Kazada, biri profesör olmak üzere 2 doktor hayatını kaybetti.
Olay Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ kavşağında meydana geldi. L.K. yönetimindeki 22 ADU 345 plakalı elektrikli cip, Kumbağ Mahallesi'nden Malkara yoluna çıktığı sırada istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Nilda Turgut ve Uzm. Dr. Emel Ersöz olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü L.K. ve araçta yolcu olarak bulunan A.A.G. ise yaralandı.
Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede iki doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışan sürücü L.K. ve yaralı yolcu A.A.G., ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Doktorların cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Doktorların kongreden döndüğü sırada kazanın meydana geldiği öne sürüldü.
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