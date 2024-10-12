Tekirdağ'da feci kaza: 1'i profesör 2 doktor öldü

Olay Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ kavşağında meydana geldi. L.K. yönetimindeki 22 ADU 345 plakalı elektrikli cip, Kumbağ Mahallesi'nden Malkara yoluna çıktığı sırada istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Nilda Turgut ve Uzm. Dr. Emel Ersöz olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü L.K. ve araçta yolcu olarak bulunan A.A.G. ise yaralandı.



