Tekirdağ'da feci kaza: İki kişi yaşamını yitirdi

Tekirdağ'da Altınova Mahallesi'nde F.K.'nin kullandığı 59 ANS 574 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan B.D. ve B.K.'nin yaşamını yitirdiği belirledi.



Yaralanan sürücü F.K. sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı.



Cenazeler de aynı hastanenin morguna götürüldü.