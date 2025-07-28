Tekirdağ'da feci kaza: İkisi çocuk altı yaralı var

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında altı kişi yaralandı.

Kaza, öğle saat 12.30 sıralarında İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İ.V. yönetimindeki 59 NF 682 plakalı otomobil ile E.B. idaresindeki 34 TR 8224 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kazada araçlardaki ikisi çocuk olmak üzere toplam altı kişi yaralandı.

Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, emniyet ekipleri bölgede trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.