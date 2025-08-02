Tekirdağ'da feci kaza: Üç kardeşten biri öldü
Tekirdağ'da kamyonun devrildiği kazada sürücü Onur Taştekin hayatını kaybetti, yanındaki iki kardeşi yaralandı.
Tekirdağ'In Marmaraereğlisi ilçesinde 25 yaşındaki Onur Taştekin'in kullandığı sebze ve meyve yüklü kamyon, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÜÇ KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ
Kazada, Onur Taştekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan kardeşlerden Şeref Taştekin (23), Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi, Lokman Taştekin (30) ise ambulansta tedavi edildi.
Kazayı duyan Taştekin kardeşlerin yakınları, olay yerinde gözyaşları döktü.
Onur Taştekin'in cansız bedeni, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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