Tekirdağ'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü öldü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
N.K. yönetimindeki 59 ALY 916 plakalı minibüs, Velimeşe Mahallesi'nde R.K. idaresindeki 59 AKG 142 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan R.K. sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Minibüs sürücüsü N.K, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
