Tekirdağ'da fırtına: Yeni önlemler alındı! Eğitim uçuşları iptal

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Marmara Denizi'nde fırtına beklendiği bildirildi. Bugün de süreceği belirtilen fırtına, Tekirdağ'da etkili oluyor.

Valiliğin daha önce Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Marmaraereğlisi ilçesinin Sultanköy Mahallesi'ndeki plaj ile Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde tüm plajlarda denize girme yasağı bugün de sürüyor. Karadeniz kıyısındaki Saray ilçesinde ise bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

