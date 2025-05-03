Tekirdağ'da fuhuş operasyonu
Tekirdağ merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden dokuzu tutuklandı.
Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan dokuzu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde örgütlü bir şekilde kiraladıkları evlerde Türk ve yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Suç örgütünün elebaşı ve üyelerinin yakalanması amacıyla üç ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı, 6 mağdur kadını kurtardı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden dokuzu çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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