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Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı, 17 mağdur kadını da kurtardı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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