Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçlarına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı, 17 mağdur kadını da kurtardı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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