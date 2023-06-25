Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçe sınırlarında kalan Karaağaç Organize Sanayi Bölgesi'ne bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, geceyi gündüze çevirdi.

Saat 22.30 civarında tesisin atık toplama deposunda başlayan yangın, gittikçe büyüyerek fabrikanın tamamını sardı.



Gece bekçilerinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangına 4 su tankeri ve 1 arazöz ile Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında 3 saat boyunca müdahale eden ekipler, yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Yangın esnasında olay yerine çağırılan 3 iş makinesi ise, alevlerin arasından geri dönüşüm atıklarını çıkararak yangının daha fazla büyümesini engelledi.