Tekirdağ'da gıda deposunda yangın
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, bir gıda deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait gıda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında depodaki ürünlerin büyük bölümü zarar gördü.
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