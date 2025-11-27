Tekirdağ'da görev sırasında fenalaşan askerden acı haber

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, 95. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı'nda vatani görevini yapan 21 yaşındaki Er Yusuf Gönlüaçık, görev esnasında dün aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Gönlüaçık'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şehit askerin, Bitlis'in Genç ilçesine kayıtlı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.