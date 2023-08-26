Tekirdağ'da hatalı sollama sonucu feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Saray ilçesi Kıyıköy yolu üzerinde meydana geldi.

Mehmet Ali Gölcük idaresindeki otomobil Kambur Söğüt mevkiinde iddiaya göre, hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen M.B. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ali Gölcük, aynı otomobilde bulunan V.D. ve diğer otomobil sürücüsü E.B. yaralanırken, araçta bulunan diğer 3 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.