Tekirdağ'da hemşire evinde ölü bulundu

Tekirdağ'da yalnız yaşayan özel bir hastanede görevli hemşire bir hemşire, evinde ölü bulundu.

Eve giden ekipler, Tonguz'u hareketsiz halde buldu.



Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Tonguz'un öldüğü tespit edildi.



Tonguz'un cenazesi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.