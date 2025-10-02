Tekirdağ'da hurdalık yangını panik yarattı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde Karaağaç Mahallesi’nde bulunan hurdalık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede gökyüzüne yükselirken çevrede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına ekipler müdahale ederken, jandarma çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yangının etkilediği bölgeye yaklaşan vatandaşlar, jandarma ekiplerince "uzaklaşın" uyarısıyla alandan çıkarıldı.

Yangın nedeniyle çıkan duman ve kötü koku ilçe merkezine kadar ulaştı.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.