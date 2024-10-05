Tekirdağ'da huzur denetimi: 13 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen Huzur 59 denetiminde 13 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da huzur denetimi: 13 şüpheli yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Hıdırağa Mahallesi'nde yapılan kontrollere, özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 400 polis katıldı.

ekipleri ilk olarak mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.

Daha sonra belirlenen iş yeri ve evlere baskınlar düzenleyen ekipler, farklı suçlardan aranan 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan trafik ekipleri, denetimler kapsamında eksik belge ve evrak nedeniyle sürücülere toplam 130 bin lira idari para cezası kesti.

Yetkililer, denetimlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Camide etek giyen erkek turistler gündem oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...