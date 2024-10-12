Tekirdağ'da iki genç kaza kurbanı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, lokantanın bahçe duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü 25 yaşındaki Mert Yangın ile yanındaki 24 yaşındaki Mehmet Burak Kaplan hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Saray ilçesi Güngörmez Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında Mert Yangın (25), kullandığı hafif ticari aracın kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp lokantanın bahçe duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde sürücü Yangın ile araçta bulunan Mehmet Burak Kaplan'ın (24) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yangın ile Kaplan'ın cansız bedenleri, Saray Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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