Tekirdağ'da iki grubun meydan savaşı
Tekirdağ'da iki grup arasında tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'da iki grup arasında kavga çıktı.
Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi sahilinde bölgesinde gece saat 02.15 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli, yumruklu ve ardından bıçaklı kavgaya dönüştü.
İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaşanan arbede sonucunda iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kavgaya karışanların kimliklerini belirlemek ve olayın ayrıntılarını netleştirmek için geniş çaplı inceleme başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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