Tekirdağ'da iki grubun meydan savaşı

Tekirdağ'da iki grup arasında kavga çıktı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi sahilinde bölgesinde gece saat 02.15 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli, yumruklu ve ardından bıçaklı kavgaya dönüştü.