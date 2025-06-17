Tekirdağ'da iki grubun meydan savaşı

Tekirdağ'da iki grup arasında tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da iki grubun meydan savaşı

'da iki grup arasında çıktı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi sahilinde bölgesinde gece saat 02.15 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli, yumruklu ve ardından bıçaklı kavgaya dönüştü.

Tekirdağ'da iki grubun meydan savaşı - 1

İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaşanan arbede sonucunda iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karışanların kimliklerini belirlemek ve olayın ayrıntılarını netleştirmek için geniş çaplı inceleme başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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