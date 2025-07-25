Tekirdağ'da iki kişiye çarpan alkollü doktor tutuklandı

Tekirdağ Çorlu’da Ö.K.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak yayalara çarptı.

Kaza sonrası yaralanan yaya D.Y. ve S.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay yerini terk eden sürücü Ö.K. ise bir süre sonra maddi hasarlı kazaya karıştı.

Sürücü Ö.K.’nin 4.25 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü işlemleri için karakola götürüldü.

TUTUKLANDI

İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Ö.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

