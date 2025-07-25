Tekirdağ'da iki kişiye çarpan alkollü doktor tutuklandı
Tekirdağ Çorlu’da arabasıyla kaldırımda yürüyen iki genç kıza çarpıp yaralanmasına neden olan alkollü göz doktoru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tekirdağ Çorlu’da Ö.K.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak yayalara çarptı.
Kaza sonrası yaralanan yaya D.Y. ve S.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Olay yerini terk eden sürücü Ö.K. ise bir süre sonra maddi hasarlı kazaya karıştı.
Sürücü Ö.K.’nin 4.25 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü işlemleri için karakola götürüldü.
TUTUKLANDI
İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Ö.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Doktor
- Tekirdağ
- Tutuklama