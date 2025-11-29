Tekirdağ'da iki otobüs çarpıştı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü çarpıştı. Kazada her iki otobüste bulunan 1'e bebek 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ekibii sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 5'i Çorlu Devlet Hastanesi, diğerleri de özel hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.