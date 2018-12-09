Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden Lüleburgaz istikametine giden Mehmet Z. idaresindeki 59 NE 269 plakalı TIR, Büyükkarıştıran mevkisinde karşı yönden gelen Deniz Ş'nin kullandığı 34 SN 9616 TIR ile çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TIR'da sıkışan yaralı sürücü Mehmet Z, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafik akışı Muratlı-Lüleburgaz yolunda bir süre tek şeritten sağlandı.
Tekirdağ'da iki TIR çarpıştı: 1 ağır yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iki TIR'ın çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Kaza nedeniyle trafik akışı Muratlı-Lüleburgaz yolunda bir süre tek şeritten sağlandı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden Lüleburgaz istikametine giden Mehmet Z. idaresindeki 59 NE 269 plakalı TIR, Büyükkarıştıran mevkisinde karşı yönden gelen Deniz Ş'nin kullandığı 34 SN 9616 TIR ile çarpıştı.