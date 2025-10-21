Tekirdağ'da ilginç olay: Mezarlıktan çaldığı mermerleri evinde kullandı

Tekirdağ'da Hayrabolu Mezarlığı'ndaki kabirlerden bazılarının mermerlerinin çalındığını tespit eden görevliler durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.



Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli M.B.'yi evinde gözaltına aldı.



Şüphelinin evinin bahçesinde kullanıldığı belirlenen 81 parça mermer, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı görevlilerine teslim edildi.



M.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.