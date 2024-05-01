Tekirdağ’da inşaat halindeki fabrikalardan 4 milyon liralık hırsızlık

Tekirdağ’da inşaat halindeki fabrika ve tesislerden 4 milyon liralık sanayi tipi kablo çalan 5 şüpheliden 2’si yakalandı. Yakalanan şüpheliler tutuklanırken, polis kaçan 3 şüpheliyi arıyor.

Tekirdağ’da inşaat halindeki fabrikalardan 4 milyon liralık hırsızlık

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’da inşaat halindeki fabrika ve tesislerden 4 milyon lira değerindeki sanayi tip kablo çalındı.

Ergene, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerindeki inşaat halindeki fabrika ve tesislerden yaklaşık 4 milyon TL değerinde bakır kablo hırsızlığı yapılması üzerine İl Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Tesis ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma, şüphelilerin İstanbul'dan sahte plakalı kapalı kasa minibüsle kente geldiğini belirledi.

Tekirdağ’da inşaat halindeki fabrikalardan 4 milyon liralık hırsızlık - 1

Takibe alınan araç, önceki gece Süleymanpaşa ilçesinde görüldü. Jandarmanın dur ihtarında bulunulduğu sürücü yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü.

Yaklaşık 20 kilometre sonra şüpheliler, Ergene ilçesi yakınlarında aracı terk edip, yaya olarak kaçmaya başladı.

Şüphelilerden E.T. ve K.S. yakalanıp gözaltına alındı, 3'ü ise kaçtı. Araçta yapılan aramada ise çalıntı kablolar ele geçirildi.

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