Tekirdağ’da inşaat halindeki fabrikalardan 4 milyon liralık hırsızlık

Tekirdağ’da inşaat halindeki fabrika ve tesislerden 4 milyon lira değerindeki sanayi tip kablo çalındı.



Ergene, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerindeki inşaat halindeki fabrika ve tesislerden yaklaşık 4 milyon TL değerinde bakır kablo hırsızlığı yapılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.



Tesis ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma, şüphelilerin İstanbul'dan sahte plakalı kapalı kasa minibüsle kente geldiğini belirledi.