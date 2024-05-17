Tekirdağ'da insan kaçakçılarına operasyon

Tekirdağ’da kaçak göçmenlerle mücadelede jandarmadan kaçmaya çalışan iki araçtaki iki organizatör ve 9 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da insan kaçakçılarına operasyon

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Mücadelede Şube Müdürlüğü ekiplerince Saray ilçesi Sefaalan Mahallesi’nde kaçak göçmenlere yönelik çalışma yapıldı.

Kaçak göçle mücadelede İstanbul istikametinden Saray istikametine seyreden iki araç durdurulmaya çalışıldığı sırada araçlar kaçmak için manevra yaptı. Manevra esnasında jandarma timleri müdahalede bulunarak araçları durdurdu.

ORMANA KAÇTILAR

Durdurulan araç içerisindeki göçmenler bunun üzerine ormanlık alana kaçtı.

Olay yerine gönderilen takviye ekiplerle arazide yapılan arama sonucu 2 araç 2 organizatör (Türk vatandaşı) Suriye uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Araçlar trafikten men edilerek otoparka çekildi. Şüpheliler, işlemleri müteakip Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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