Tekirdağ'da insan kaçakçılarına operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Süleymanpaşa ilçesinde düzensiz göçmenlerin taşındığı tespit edilen otomobilde arama yapıldı.



Otomobilde 3 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe aracılık ettikleri değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.



Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.