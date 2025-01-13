Tekirdağ'da insan kaçakçılarına operasyon

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 3 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'da insan kaçakçılarına operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Süleymanpaşa ilçesinde düzensiz göçmenlerin taşındığı tespit edilen otomobilde arama yapıldı.

Otomobilde 3 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe aracılık ettikleri değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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