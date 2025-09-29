Tekirdağ’da işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 3 can kaybı, 9 yaralı

Ergene'ye bağlı Velimeşe Mahallesi'ndeki Avrupa Serbest Bölgesi kara yolunda Salih Calan'ın kullandığı 34 BKD 27 plakalı kamyon ile işçileri taşıyan Fevzi Kaya'nın kullandığı 59 S 4015 plakalı servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Hayatını kaybedenlerin Fevzi Kaya ile minibüste bulunan Feridun Bağlan ve Halil Seven olduğu tespit edildi.

Kazada yaralanan kamyon şoförü Salih Calan ile minibüste bulunan Onur Korkmaz, Mustafa Arslan, İsmail Albay, Hüseyin Önal, Mahmut Taylan, Mesut Tetik, Remzi Karakaya ve Burak Elçi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.