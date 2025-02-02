Tekirdağ'da ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi

Kaza, gece 21.30 sıralarında Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Vize yönüne giden E.A. idaresindeki otomobil ile Saray'dan Çukuryurt Mahallesi yönüne seyreden K.E. yönetimindeki otomobil ışık ihlali sonucu kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan K.E. ilk müdahalenin ardından ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.