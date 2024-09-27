Tekirdağ'da iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, çalıştığı fabrikada arıtıcı tankını boyadığı sırada iskeleden düşen Bekir İnaç yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'da iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

'ın Kapaklı ilçesinde işçi Bekir İnaç, Karaağaç Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde çalıştığı fabrikada arıtıcı tankını boyadığı sırada iskeleden düştü.

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, İnaç'ın öldüğü belirlendi.

Bekir İnaç'ın cenazesi Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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