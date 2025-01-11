Tekirdağ'da jandarmadan göçmen operasyonu
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Ergene ilçesindeki denetimde 6 düzensiz göçmen yakaladı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Yerel Haber
- Göçmen
- Tekirdağ
- Tekirdağ Ergene