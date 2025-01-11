Tekirdağ'da jandarmadan göçmen operasyonu

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da jandarmadan göçmen operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Ergene ilçesindeki denetimde 6 düzensiz yakaladı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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