Tekirdağ'da jandarmadan kaçan araç sürücüsü gözaltına alındı

Türkgücü Mahallesi'nde 39 AAC 302 plakalı otomobilin sürücüsü O.H.S, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.



Kendisini durdurmaya çalışan ekiplerin motosikletlerine çarparak zarar veren sürücü, daha sonra İ.K'nin kullandığı 34 BA 4997 plakalı otomobile çarptı.



Kazada sürücüler ile araçlardaki iki yolcu yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Tedavisi sonrası gözaltına alınan sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine el konulduğu öğrenildi.