Tekirdağ'da kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu Yenice Mahallesi'nde Y.S. isimli şüphelini ikametinde yapılan aramada, 25 litre kaçak içki ele geçirildi.

Muratlı Kepenekli Mahallesi'nde R.A. ve yabancı uyruklu A.H. isimli şahsın bulunduğu araçta ve yapılan aramada, 12 adet ecstasy hap, 35 adet farklı markalarda sentetik hap ve 5 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.



Muratlı Kepenekli Mahallesi'nde A.D. isimli şahsın yapılan üst aramasında 18 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.