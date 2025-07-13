Tekirdağ'da kaçak sigara operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Çorlu ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda; bir ev, iki iş yeri ve bir araçta arama yaptı.

Yapılan aramalarda 53 bin 200 adet dolu ve boş makaron, 55 kilogram açık kıyılmış tütün, dört adet elektronik sigara ile 24 adet 250 gramlık nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli hakkında "Kaçakçılık Suçu" kapsamında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.