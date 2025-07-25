Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde A.K.'nin işletmesine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada 162 bin 480 adet dolu makaron, 15 kilogram nargile tütünü ve 9 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.