Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 235 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 sigara sarma makinesi, 160 Bengal ispinozu, 158 papağan,143 Hint bülbülü ile 205 muhabbet kuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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