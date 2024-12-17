Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.



Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 235 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 sigara sarma makinesi, 160 Bengal ispinozu, 158 papağan,143 Hint bülbülü ile 205 muhabbet kuşu ele geçirildi.



Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.