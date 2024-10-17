Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 42 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.



Çalışma kapsamında, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 173 bin makaron, 11 sigara doldurma makinesi, 167 kilogram kıyılmış tütün, 159 litre sahte içki, tabanca, 7 sahte 200 lira ve 5 sahte 100 lira ele geçirildi.



Gözaltına alınan 42 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

