Tekirdağ'da kadın cinayeti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından katledildi.



Edinilen bilgiye göre, Sevgi Taşkan'ın (42) Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde eski eşinin evinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören kızı, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sevgi Taşkan'ın tabancayla ensesinden vurularak öldürüldüğünü belirledi.



Kadının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.