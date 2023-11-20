Tekirdağ'da kadın cinayeti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından katledildi.
Edinilen bilgiye göre, Sevgi Taşkan'ın (42) Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde eski eşinin evinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören kızı, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sevgi Taşkan'ın tabancayla ensesinden vurularak öldürüldüğünü belirledi.
Kadının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayda kullanıldığı tespit edilen tabancaya polis ekipleri tarafından el konuldu.
ESKİ KOCA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Öte yandan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan eski koca H.U. (53) gözaltına alındı.
İnşaatlarda usta olarak çalıştığı belirtilen H.U., polisteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.
İlk ifadesinde suçlamaları reddeden H.U. sorgusunda eski karısı için "Alkollü geldi ve tartışma yaşadık. Bana hakaret edip, darbetti. Yüzümde onun tırnak izleri var." dedi.
H.U.'nun evde bulunan tabanca ile Taşkan'ı ensesinden vurup, kaçtığı belirtildi. Çiftin yaklaşık 4 ay önce boşandıkları öğrenildi.
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