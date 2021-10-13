Tekirdağ'da kadın cinayeti: Tartıştığı gelinini öldürdü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, tartıştığı Kırgızistan uyruklu gelinini bıçakla öldüren kayınpeder gözaltına alındı.



İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Fehmi Adsız (65), oğlu evde olmadığı sırada 2 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu gelini Ayat Adsız (31) ile tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fehmi Adsız, gelinini bıçaklayarak öldürdü.



Bir süre sonra eve gelen ve olayı öğrenen Fehmi Adsız'ın eşi, komşularından yardım istedi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ayat Adsız'ın vücudunun bazı parçalarını evin banyosundaki çöp kovasında, bazılarını ise apartmanın bahçesinde park halindeki 01 BH 485 plakalı otomobilin bagajında, çöp poşetinin içinde buldu.



Suçunu itiraf eden Fehmi Adsız polis ekiplerince gözaltına alındı.



Ceset parçaları, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne gönderildi.



Olay sırasında Ayat Adsız'ın eşinin işte olduğu öğrenildi.