Tekirdağ'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ'da, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Tekirdağ'da, Muratlı ilçesinde Cengiz Al'ın kullandığı kamyonet ile Mesut Özbudak idaresindeki otomobil, Yeşilsırt Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Temel İnce yaralanırken, otomobildeki Azize ve Cevriye Özbudak hayatını kaybetti.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan Azize ve Cevriye Özbudak'ın cesetleri bulundukları yerden çıkarılarak, aynı hastanenin morguna gönderildi.

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