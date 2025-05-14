Tekirdağ'da kanlı çatışma: Babası oğlunu öldürdü

Olay, Kapaklı Yunus Emre Mahallesi Yavuz Selim Sokak’taki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 22 yaşındaki H.Ş., aralarında husumet olan babası ile tartışmaya girdi.

Tartışmadan bir süre sonra aynı adrese motosikletle gelen H.Ş. silahla babasının bulunduğu daireye ateş etti. Baba N.Ş. de evde bulunan pompalı tüfekle oğluna balkondan kurşun yağdırdı. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden H.Ş. ağır yaralandı.



Olay yerine hızlıca gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yaralı H.Ş. de yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne oradan da Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan H.Ş. hayatını kaybetti.



Baba N.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.