Tekirdağ'da karton fabrikasında yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Olay, gece saatlerinde Edirne yolu üzeri Ulaş Mahallesi mevkiindeki karton ambalaj fabrikasının depo tesislerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple geri dönüşüme hazır binlerce karton balya alev alev yanmaya başladı.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.