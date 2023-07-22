Tekirdağ'da karton fabrikasında yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde karton ambalaj fabrikasında büyük çaplı yangın meydana geldi. Yangına çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tekirdağ'da karton fabrikasında yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Olay, gece saatlerinde Edirne yolu üzeri Ulaş Mahallesi mevkiindeki karton ambalaj fabrikasının depo tesislerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple geri dönüşüme hazır binlerce karton balya alev alev yanmaya başladı.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Tekirdağ'da karton fabrikasında yangın: Alevler geceyi aydınlattı - 1

Yangında büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği ifade ediliyor. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri büyük uğraş veriyor.

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