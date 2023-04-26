Tekirdağ’da kimlik sorgulaması yapan polis, açılan ateş sonucu yaralandı

Tekiradağ'da bir polis memuru, kovalamaca sırasında açılan ateş sonucu yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri Borsa Meydanı'ndaki kontrol noktasında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı.



Bu sırada Y.N. kontrol noktasından kaçtı.



Y.N'yi kovalamaya başlayan polis memuru E.B, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'ta E.G. (16) tarafından silahla sırtından vuruldu.



Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

