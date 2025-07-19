Tekirdağ'da kıyıya ölü yunus vurdu
Tekirdağ'da ölü bir yunus, sahile vurdu. Ölü yunus belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ölü yunus sahile vurdu.
Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nde yürüyüş yapanlar, kıyıda hareketsiz duran yunusu fark etti.
Bunun üzerine vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik ve belediye ekiplerine bildirdi.
Ölü yunus, belediye ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.
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