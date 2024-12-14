Tekirdağ'da konteyner üreten tesiste yangın: 1 yaralı

Yangın, saat 10.00 sıralarında Çerkezköy'ün Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kumlugeçit mevkisinde bulunan TIR parkında bulunan plastik konteyner üreten bir işletmede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede işletmeyi sardı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada alevlere müdahale eden tesis çalışanlarından 1 kişi yaralandı. Yaralı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Tesisin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.