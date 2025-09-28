Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: Bir ölü
Tekirdağ'da kontrolden çıkan araç bariyere çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü.
M.B. idaresindeki 59 ADA 027 plakalı otomobil, çevre yolu Sağlık Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde M.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Trafik Kazası
- Ölüm
- Tekirdağ Ergene