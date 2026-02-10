Tekirdağ'da korkunç olay. 16 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle öldürüldü
10.02.2026 10:18
Anadolu Ajansı
Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor. (Foto: Arşiv)
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki Erkan Karadeniz yaşamını yitirdi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde Erkan Karadeniz'e (16) bir kişi av tüfeğiyle ateş açarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.