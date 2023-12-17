Tekirdağ'da korkunç olay: Babasını öldürüp intihara kalkıştı

Aile,Tekirdağ'ın Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi'ndeki apartmanın 3'üncü katında yaşıyordu.



İddiaya göre eşinden ayrı olan ve yalnız yaşayan 4 çocuk babası 55 yaşındaki Nazım Başargan ile psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 25 yaşındaki oğlu Cem Başargan'ın aralarında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.



Tartışma sırasında oğul Başargan babası Nazım Başargan'ı eline aldığı bıçakla 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.



Babasını öldüren Başargan, cinayeti işlediği bıçakla bileklerini keserek intihara teşebbüs etti.



Oğul Başargan bileklerini kesmesinin ardından 112 Acil Servis Ekiplerini arayarak babasını bıçakladığını söyleyip yardım istedi.



Polis ekipleri ile birlikte olay yerine giden acil servis ekipleri Nazım Başargan'ın öldüğünü tespit ederken cinayet zanlısı hafif yaralı oğul Başargan olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak tedavisi yapılmak üzere önce hastaneye oradan da Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürüldü.



Nazım Başargan'ın cenazesi ise olay yeri inceleme ekipleri ve Saray Cumhuriyet Savcısının ön incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Polis ekiplerinin cinayet ile ilgili soruşturması sürüyor.

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