Tekirdağ'da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın çatı yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

Dumandan etkilenen 6 kişi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan apartman sakinlerinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.