Tekirdağ'da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri tahliye etti. Dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın çatı çıktı. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

Dumandan etkilenen 6 kişi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan apartman sakinlerinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.

Tekirdağ'da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı - 1

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