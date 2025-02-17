Tekirdağ'da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri tahliye etti. Dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın çatı yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.
Dumandan etkilenen 6 kişi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan apartman sakinlerinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.
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